Простой макет e-mail рассылки

Сайт www.atissteel.ru Требуется изменить шаблон, чтобы можно было обновить CMS и все корректно отображалось. С вас цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой html шаблон для рассылки по e-mail (нету много графических и сложных элементов, скрин в приложении)
PIEDALIES... это кнопка с ссылкой
пункты меню это ссылки
лого тоже ссылка
Требования:
Размер: 800x600 px
Формат: HTML (поддержка Firefox14.0+/MSIE 7.0+/MSIE 8.0+/MSIE 9.0+/Chrome+/Opera12.10)
Изображения: JPG или .GIF
Вес: до 120 KB вместе с картинками
Ссылки: указаны как target=”_blank”
Можно использовать:
,, , , ,
, , , , inline CSS.
Нельзя использовать:
HTML nedrīkst izmantot:
• external, internal CSS
• Java
• JavaScript
• Flash
• Frames
• Forms
• Class
Необходимо сделать до 21 апреля
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