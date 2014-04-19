Простой макет e-mail рассылки

$30
HTML-версткаЗавершен6 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен простой html шаблон для рассылки по e-mail (нету много графических и сложных элементов, скрин в приложении)

PIEDALIES... это кнопка с ссылкой

пункты меню это ссылки

лого тоже ссылка

Требования:

Размер: 800x600 px

Формат: HTML (поддержка Firefox14.0+/MSIE 7.0+/MSIE 8.0+/MSIE 9.0+/Chrome+/Opera12.10)

Изображения: JPG или .GIF

Вес: до 120 KB вместе с картинками

Ссылки: указаны как target=”_blank”

Можно использовать:

,, , , ,
, , , , inline CSS.

Нельзя использовать:

HTML nedrīkst izmantot:

• external, internal CSS

• Java

• JavaScript

• Flash

• Frames

• Forms

• Class

Необходимо сделать до 21 апреля

10 лет назад
readweb
36 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
donik102
Данияр 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
10 лет назад
$30
1 день
Сделано в срок! Спасибо!
Отличный заказчик! рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Сверстать одностраничник

    $50

    Сверстать по ТЗ сайт с возможностью редактировать самому. От вас варианты как сделано будет, на какой платформе, какие цвета, что требуется от меня. Есть домен, хостинг, WP. Любые предложения только по делу.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна верстка одной страницы

    Необходима верстка одной страницы 1) это будет все в цикле (видео будет выводиться ровно по середине 8/2, что бы все шло ровненько и красивенько в html, а не вые*оны всякие) 2) видео не картинкой, а рабочим ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Landing Page (одностраничный сайт)

    $100

    Необходимо сверстать и сделать программную часть одностраничного сайта по оформлению свадеб. На странице будут такие составляющие, как всплывающие окошки, модальные окна, появление элементов при прокрутке, просмотрщие фотографий, отправка заявок на электронную почту с UTM-метками. Подробнее с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доверстать верстку Landing

    $40

    Есть верстка, у текущего верстальщика возникли проблемы, поэтому в срок не успевает. Сама страница сверстана. Нужно допилить модальные окна и внести правки в верстку. Самый важный критерий при выборе - оперативность. Работы для разбирающегося человека ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    Есть сайт, необходимо внести немного правок. ТЗ предоставлю по запросу. Сделать нужно сейчас. В течении 1 часа.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка 5 страниц

    Верстка 5 страниц Прикрутить скрипты - карусель, всплывающие окошки, табы Оставляйте заявки кто свободен и готов сразу начать Исходники - кандидатам

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сверстать табличку с описаниями в html

    $10

    Нужно сверстать табличку с описаниями в html с якорными ссылками вот здесь http://www.spkprofil.ru/pokupatelyami/premium/ Никаких сложностей, чистый html . Файлы:https://db.tt/c6JilyR0 Порядок действий: 1. Берем информацию из ворда. Вначале страницы верстаем табличку (все как в ворде - цвета, фото, параметры) Примера ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад