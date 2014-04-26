Добавить для верстки адаптивность

HTML-версткаЗавершен6 заявок152 просмотра
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Добрый день.

Есть сайт teslamarketing.ru

Нужно сделать верстку адаптивной. Если сработаемся - задач по верстке будет много.

10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vlad-barca
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Все отлично! Долго дорабатывали мобильную версию сайта, правок (по логике, не исполнению) было много, но результат - отличный. Вердикт: можно работать. Владислав, спасибо!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, оплата своевременная. Рекомендую.
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