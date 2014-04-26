Добавить для верстки адаптивность

Есть сайт с системой управления модХ. Нужно сверстать PSD, макет которого является подразделом сайта. Другими словами, стили и прочее уже предопределены. В центральной части по сетке выложены товары. нужно реализовать такой каталог - гелерею.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт teslamarketing.ru
Нужно сделать верстку адаптивной. Если сработаемся - задач по верстке будет много.
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