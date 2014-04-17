Нужна верстка одной страницы

HTML-версткаЗакрыт14 заявок196 просмотров
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Необходима верстка одной страницы

1) это будет все в цикле (видео будет выводиться ровно по середине 8/2, что бы все шло ровненько и красивенько в html, а не вые*оны всякие)

2) видео не картинкой, а рабочим кодом (чтобы было видно, как будет выглядеть с реальным видео).

3) картинки для разделов - желательно через бэкраунд (не классы) или img

4) стили новые просьба отделить от старых (а то извращаться буду долго )

5) название + описание при большом количестве букв, не должно равать верстку

6) кнопочка "подробнее", чтобы тянулась

с бюджетом не определился, жду ваших предложений

оплата ЯД или Корона

скайп обязательно

10 лет назад
denvep
Иван 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов
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