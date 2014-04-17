Изменить шаблон Joomla 1.5 под 2.5

HTML-версткаЗакрыт12 заявок131 просмотр
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Сайт www.atissteel.ru

Требуется изменить шаблон, чтобы можно было обновить CMS и все корректно отображалось.

С вас цена и сроки.

Joomla
10 лет назад
Messer
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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