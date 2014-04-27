Landing Page (одностраничный сайт)

$100
HTML-версткаЗавершен16 заявок294 просмотра
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Необходимо сверстать и сделать программную часть одностраничного сайта по оформлению свадеб.

На странице будут такие составляющие, как всплывающие окошки, модальные окна, появление элементов при прокрутке, просмотрщие фотографий, отправка заявок на электронную почту с UTM-метками. Подробнее с выбранным разработчиком.

Задание полностью подготовлено к выполнению: есть все необходимые составляющие, в том числе psd-макет и ТЗ.

Я сам разработчик, поэтому общаться будет легко.

Но в то же время для меня очень важна качественная реализация в установленные сроки.

Прошу прикрепить парочку ваших работ, желательно одностраничных сайтов, чтоб примерно иметь представление о вашем уровне :)

Прикрепил скриншот проекта, с которым надо будет работать.

Срок: 5 рабочих дней.

10 лет назад
Kamlyuk
Роман 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$120
5 дней
Данный разработчик очень приятно удивил! Причём многократно. У человека присутствует отличное чувство вкуса. Задание сделал качественно, в том числе и неоговорённые моменты. Сделал очень быстро: на задание давалось 5 дней, а он выполнил менее, чем за 3 дня. Побольше бы таких разработчиков :)
Роман - отличный заказчик, а помимо этого превосходный человек. Сотрудничество прошло без проблем. Все решалось без проблем. Быстрая оплата, всегда на связи. Все рекомендую!
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