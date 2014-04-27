Landing Page (одностраничный сайт)

Необходимо сверстать и сделать программную часть одностраничного сайта по оформлению свадеб.

На странице будут такие составляющие, как всплывающие окошки, модальные окна, появление элементов при прокрутке, просмотрщие фотографий, отправка заявок на электронную почту с UTM-метками. Подробнее с выбранным разработчиком.

Задание полностью подготовлено к выполнению: есть все необходимые составляющие, в том числе psd-макет и ТЗ.

Я сам разработчик, поэтому общаться будет легко.

Но в то же время для меня очень важна качественная реализация в установленные сроки.

Прошу прикрепить парочку ваших работ, желательно одностраничных сайтов, чтоб примерно иметь представление о вашем уровне :)

Прикрепил скриншот проекта, с которым надо будет работать.

Срок: 5 рабочих дней.