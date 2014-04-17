Сверстать одностраничник

$50
HTML-версткаЗакрыт3 заявки191 просмотр
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Сверстать по ТЗ сайт с возможностью редактировать самому.

От вас варианты как сделано будет, на какой платформе, какие цвета, что требуется от меня. Есть домен, хостинг, WP. Любые предложения только по делу.

10 лет назад
Pals29
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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