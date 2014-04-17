Сверстать одностраничник

Сайт www.atissteel.ru Требуется изменить шаблон, чтобы можно было обновить CMS и все корректно отображалось. С вас цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать по ТЗ сайт с возможностью редактировать самому.
От вас варианты как сделано будет, на какой платформе, какие цвета, что требуется от меня. Есть домен, хостинг, WP. Любые предложения только по делу.
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