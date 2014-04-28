Требуется верстка на bootstrap 3

Сайт www.atissteel.ru Требуется изменить шаблон, чтобы можно было обновить CMS и все корректно отображалось. С вас цена и сроки.
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Требуется кроссбраузерная валидная верстка на bootstrap 3 адаптивная, дизайн сложный. Оставляйте заявку только при наличии реализованных работ на bootstrap
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