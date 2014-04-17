Верстка макета и натяжка на DLE 10.2

Здравствуйте. Требуется верстка PSD макета и его натяжка на DLE 10.2. В результате нужен набор файлов готового шаблона ДЛЕ. Верстка главная и одна внутренняя страница.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость, за которую готовы выполнить эту работу, а также сроки ее выполнения!

Образец главной прилагается, внутренняя также не сложная. Макет не сложный, поэтому ожидаемая стоимость - около 50$.