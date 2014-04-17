Верстка макета и натяжка на DLE 10.2

HTML-версткаЗакрыт5 заявок122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Требуется верстка PSD макета и его натяжка на DLE 10.2. В результате нужен набор файлов готового шаблона ДЛЕ. Верстка главная и одна внутренняя страница.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость, за которую готовы выполнить эту работу, а также сроки ее выполнения!

Образец главной прилагается, внутренняя также не сложная. Макет не сложный, поэтому ожидаемая стоимость - около 50$.

10 лет назад
ProLiant
Андрей 
46 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Качественная верстка большого проекта

    Работы по верстке: Сделать верстку под 1024px. Но учесть что все картинки в содержании были 850px. Т.е. если просто уменьшить блок content c 1100px до 1024px, то все картинки в содержании залезут под правый блок. Отладить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть дизайн на ИМ

    Здравствуйте! Требуется сверстать и натянуть на opencart/prestashop дизайн-макет. Главная, каталог общий, каталог категорий, стр. товара, контакты. Срок - 10 дней. Жду предложений по цене. Оплата в у.е. = 30 р.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой макет e-mail рассылки

    $30

    Нужен простой html шаблон для рассылки по e-mail (нету много графических и сложных элементов, скрин в приложении) PIEDALIES... это кнопка с ссылкой пункты меню это ссылки лого тоже ссылка Требования: Размер: 800x600 px Формат: HTML (поддержка Firefox14.0+/MSIE 7.0+/MSIE 8.0+/MSIE 9.0+/Chrome+/Opera12.10) Изображения: JPG ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать одностраничник

    $50

    Сверстать по ТЗ сайт с возможностью редактировать самому. От вас варианты как сделано будет, на какой платформе, какие цвета, что требуется от меня. Есть домен, хостинг, WP. Любые предложения только по делу.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна верстка одной страницы

    Необходима верстка одной страницы 1) это будет все в цикле (видео будет выводиться ровно по середине 8/2, что бы все шло ровненько и красивенько в html, а не вые*оны всякие) 2) видео не картинкой, а рабочим ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Landing Page (одностраничный сайт)

    $100

    Необходимо сверстать и сделать программную часть одностраничного сайта по оформлению свадеб. На странице будут такие составляющие, как всплывающие окошки, модальные окна, появление элементов при прокрутке, просмотрщие фотографий, отправка заявок на электронную почту с UTM-метками. Подробнее с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доверстать верстку Landing

    $40

    Есть верстка, у текущего верстальщика возникли проблемы, поэтому в срок не успевает. Сама страница сверстана. Нужно допилить модальные окна и внести правки в верстку. Самый важный критерий при выборе - оперативность. Работы для разбирающегося человека ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад