Качественная верстка большого проекта

Работы по верстке:

Сделать верстку под 1024px. Но учесть что все картинки в содержании были 850px. Т.е. если просто уменьшить блок content c 1100px до 1024px, то все картинки в содержании залезут под правый блок.

Отладить кроссбраузерность IE 8 и выше, Opera, Mozila, Google, Yandex, Safari.

Мобильная версия.

Просмотреть чтобы не «ехала» верстка при изменении размера окна.

Работаем по SVN. В связи с этим будут предоставляться только отдельные файлы.

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