Качественная верстка большого проекта

HTML-версткаЗавершен10 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работы по верстке:

Сделать верстку под 1024px. Но учесть что все картинки в содержании были 850px. Т.е. если просто уменьшить блок content c 1100px до 1024px, то все картинки в содержании залезут под правый блок.

Отладить кроссбраузерность IE 8 и выше, Opera, Mozila, Google, Yandex, Safari.

Мобильная версия.

Просмотреть чтобы не «ехала» верстка при изменении размера окна.

Работаем по SVN. В связи с этим будут предоставляться только отдельные файлы.

Проект в личку!

10 лет назад
Jinat
Павел 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
slavik1985
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$220
6 дней
МОЛОДЕЦ! Парень профессионал своего дела. Качественно!
все отлично) нормально поработали)
  • Похожие заказы

  • Простой макет e-mail рассылки

    $30

    Нужен простой html шаблон для рассылки по e-mail (нету много графических и сложных элементов, скрин в приложении) PIEDALIES... это кнопка с ссылкой пункты меню это ссылки лого тоже ссылка Требования: Размер: 800x600 px Формат: HTML (поддержка Firefox14.0+/MSIE 7.0+/MSIE 8.0+/MSIE 9.0+/Chrome+/Opera12.10) Изображения: JPG ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать одностраничник

    $50

    Сверстать по ТЗ сайт с возможностью редактировать самому. От вас варианты как сделано будет, на какой платформе, какие цвета, что требуется от меня. Есть домен, хостинг, WP. Любые предложения только по делу.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна верстка одной страницы

    Необходима верстка одной страницы 1) это будет все в цикле (видео будет выводиться ровно по середине 8/2, что бы все шло ровненько и красивенько в html, а не вые*оны всякие) 2) видео не картинкой, а рабочим ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Landing Page (одностраничный сайт)

    $100

    Необходимо сверстать и сделать программную часть одностраничного сайта по оформлению свадеб. На странице будут такие составляющие, как всплывающие окошки, модальные окна, появление элементов при прокрутке, просмотрщие фотографий, отправка заявок на электронную почту с UTM-метками. Подробнее с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доверстать верстку Landing

    $40

    Есть верстка, у текущего верстальщика возникли проблемы, поэтому в срок не успевает. Сама страница сверстана. Нужно допилить модальные окна и внести правки в верстку. Самый важный критерий при выборе - оперативность. Работы для разбирающегося человека ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    Есть сайт, необходимо внести немного правок. ТЗ предоставлю по запросу. Сделать нужно сейчас. В течении 1 часа.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка 5 страниц

    Верстка 5 страниц Прикрутить скрипты - карусель, всплывающие окошки, табы Оставляйте заявки кто свободен и готов сразу начать Исходники - кандидатам

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад