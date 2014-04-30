Верстка сайта Векастрой

$500
HTML-версткаЗавершен1 заявка108 просмотров
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Верстка макетов, чистый код, все скрипты в отдельной файле.

макеты и ТЗ здесь

https://www.dropbox.com/sh/1vy03vckrp1l7p5/-35_A-a350

Верстка сайта
10 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Melissandra
Татьяна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$305
7 дней
Все очень хорошо.
Олег - хороший заказчик: даёт чёткое ТЗ, практически всегда находится на связи, платит вовремя.
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