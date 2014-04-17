Исправить вёрстку на сайте

HTML-версткаЗакрыт13 заявок200 просмотров
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Нужно исправить вёрстку на сайте.

Задание прилаживаю в файлике.

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10 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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