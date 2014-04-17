Нужна верстка готового PSD

$50
HTML-версткаЗавершен8 заявок271 просмотр
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Нужен грамотный верстальщик HTML и срочно!

есть PSD файл . нужна вёрстка html для дальнейшего использования на cms netcat (требования - обычный html шаблон )

нужно делать быстро и очень хорошо.

без предоплаты. (со своей стороны честность оплаты - гарантирую) хотя могу и предоплату хорошему человеку заплатить...))

требования: адаптивный шаблон. "Резиновый". на 1 страницу без прокруток.Должна быть чёткая, валидная вёрстка!

Проект не сложный! Но важный подход!

Более подробно можно писать в личку!!! также есть дополнительные файлы..логотип..и пример

не могу psd загрузить...

И ещё...если сегодня сделать не сможете(включая ночь): то смысла нет добавляться ! сроки сжатые!

10 лет назад
windowsho
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
sunri5e
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Сначала было всё нормально, затем начались выявляться косяки, там не доработано, там не доделано. Была просьба доделать, выставил счет. ок, оплатил. Далее были найдены существенные недоработки вёрстки, на что мне сказано было, что он это не умеет, что он якобы изначально было мне сказано, что это он не сделает. (сделал сам, хоть и верстать не особо умею, пришлось поучиться). В итоге: требует денежные средства за доработку. И при этом отказывается доделывать! Так что дорогие мои, опасайтесь этого человека. Чтобы у Вас проблем не было! Потрачено очень много времени! а задача стояла одна: всё сделать по PSD шаблону. Делайте выводы сами... После моего отзыва было написано негативное письмо в мой адрес.
"Хороший заказчик. Четко излагает задачи. Щедр. С пониманием относиться к работе. Не желею о сотрудничестве с ним." - вот так я думал сначала, НО при длительном сотрудничестве оказаль все очень плохо. Обьясняю: Четко излагает задачи - только изначальные, а потом начинает вымагать что-то переделать описывая это как косяк, хотя изначально его все устраивало. Щедр - на словах. Обещал платить, за правки за все, а в итоге даже изначально оговоренную сумму не выплатил. Как итог сотрудничества с ним грозит разослать мои контакты на 1000 досок, с негативным отзывом. Мой итог: Тяжелый человек, если подписываеть на сотрудничество, то подумайте несколько раз.
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