Нужна верстка готового PSD

Сначала было всё нормально, затем начались выявляться косяки, там не доработано, там не доделано. Была просьба доделать, выставил счет. ок, оплатил. Далее были найдены существенные недоработки вёрстки, на что мне сказано было, что он это не умеет, что он якобы изначально было мне сказано, что это он не сделает. (сделал сам, хоть и верстать не особо умею, пришлось поучиться). В итоге: требует денежные средства за доработку. И при этом отказывается доделывать! Так что дорогие мои, опасайтесь этого человека. Чтобы у Вас проблем не было! Потрачено очень много времени! а задача стояла одна: всё сделать по PSD шаблону. Делайте выводы сами... После моего отзыва было написано негативное письмо в мой адрес.