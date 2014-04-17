Вёрстка для Вордпресс-блога из psd макетов

Здравствуйте, уважаемые программисты.

Мне нужно сверстать и установить новый дизайн сайта для моего блога www.panisukharska.com

Блог рабочий и посещаемый, поэтому нужно, чтобы Вы сначала подготовили и показали шаблон, а потом установили его на сайт.

Самое главное требование- посещаемость должна после установки остаться на прежнем уровне (был печальный опыт, когда слетела после установки нового шаблона до 0).

Также обязательны: кроссбраузерная верстка, лёгкий код (чтобы сайт летал, а не ползал), адаптивное отображение во всех браузерах и на всех устройствах. У меня сейчас на сайте установлено достаточно много плагинов, от которых хотелось бы избавиться с новым дизайном.

ТЗ и дизайн в прикреплённых файлах. Обратите внимание, что первые три страницы и баннер отрисованы дизайнером (готовы исходники), а картинки одностраничников- это мои мокапы, рабочий дизайн будет готов завтра-послезавтра, поэтому просто прикладываю образцы- исходники будут почти идентичны, но нарисованы профессионально.

Сразу пишите цену и сроки.