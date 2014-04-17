Вёрстка для Вордпресс-блога из psd макетов

HTML-версткаЗакрыт4 заявки160 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые программисты.

Мне нужно сверстать и установить новый дизайн сайта для моего блога www.panisukharska.com

Блог рабочий и посещаемый, поэтому нужно, чтобы Вы сначала подготовили и показали шаблон, а потом установили его на сайт.

Самое главное требование- посещаемость должна после установки остаться на прежнем уровне (был печальный опыт, когда слетела после установки нового шаблона до 0).

Также обязательны: кроссбраузерная верстка, лёгкий код (чтобы сайт летал, а не ползал), адаптивное отображение во всех браузерах и на всех устройствах. У меня сейчас на сайте установлено достаточно много плагинов, от которых хотелось бы избавиться с новым дизайном.

ТЗ и дизайн в прикреплённых файлах. Обратите внимание, что первые три страницы и баннер отрисованы дизайнером (готовы исходники), а картинки одностраничников- это мои мокапы, рабочий дизайн будет готов завтра-послезавтра, поэтому просто прикладываю образцы- исходники будут почти идентичны, но нарисованы профессионально.

Сразу пишите цену и сроки.

10 лет назад
Pani_Sukharska
Екатерина 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
10 лет назад
$350
4 дня
Очень расстроил меня фрилансер. Взялся выполнить работу за 4 дня. Я его не торопила. Через неделю, не имея никаких сообщений от него, решила узнать, что с проектом, сказал, что родила жена и поэтому затянул со сроками, но к вечеру покажет результат. Не было результата ни к вечеру, ни на след.день, ни через неделю. На последние сообщения даже не отвечал, хотя в сервисе появлялся. По-человечески я многое могу понять-даже готова была подождать, но такое поведение не принимаю в корне! Прерываю сотрудничество и ищу нового исполнителя. Зря потраченные время и нервы.
Екатерина пример отличного заказчика. Четкое задание и оогромнейшее терпение, но, к сожалению, из-за ряда причин, закончить проект мне так и не удалось. Безусловно рекомендую.
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