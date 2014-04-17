Вёрстка для Вордпресс-блога из psd макетов

Нужен грамотный верстальщик HTML и срочно! есть PSD файл . нужна вёрстка html для дальнейшего использования на cms netcat (требования - обычный html шаблон ) нужно делать быстро и очень хорошо. без предоплаты. (со своей стороны честность оплаты ...
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Здравствуйте, уважаемые программисты.
Мне нужно сверстать и установить новый дизайн сайта для моего блога www.panisukharska.com
Блог рабочий и посещаемый, поэтому нужно, чтобы Вы сначала подготовили и показали шаблон, а потом установили его на сайт.
Самое главное требование- посещаемость должна после установки остаться на прежнем уровне (был печальный опыт, когда слетела после установки нового шаблона до 0).
Также обязательны: кроссбраузерная верстка, лёгкий код (чтобы сайт летал, а не ползал), адаптивное отображение во всех браузерах и на всех устройствах. У меня сейчас на сайте установлено достаточно много плагинов, от которых хотелось бы избавиться с новым дизайном.
ТЗ и дизайн в прикреплённых файлах. Обратите внимание, что первые три страницы и баннер отрисованы дизайнером (готовы исходники), а картинки одностраничников- это мои мокапы, рабочий дизайн будет готов завтра-послезавтра, поэтому просто прикладываю образцы- исходники будут почти идентичны, но нарисованы профессионально.
Сразу пишите цену и сроки.
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