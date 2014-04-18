Верстка заглушки с формой обратной связи

Здравствуйте, уважаемые программисты. Мне нужно сверстать и установить новый дизайн сайта для моего блога www.panisukharska.com Блог рабочий и посещаемый, поэтому нужно, чтобы Вы сначала подготовили и показали шаблон, а потом установили его на сайт. Самое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать простейшую страницу-заглушку.
Работы на час-полтора, поэтому сделать нужно сразу, а не через неделю.
ТЗ и все необходимые файлы во вложении.
Не пишите мне в личку/скайп. Указывайте стоимость и я сам с вами свяжусь.
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