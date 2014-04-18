Верстка заглушки с формой обратной связи

Необходимо сверстать простейшую страницу-заглушку.

Работы на час-полтора, поэтому сделать нужно сразу, а не через неделю.

ТЗ и все необходимые файлы во вложении.

Не пишите мне в личку/скайп. Указывайте стоимость и я сам с вами свяжусь.