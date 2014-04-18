Правка шаблона InstantCMS

Верстка макета в PSD в HTML (html/css/js) Макет в JPG -> http://imagizer.imageshack.us/a/img713/1517/lg9z.jpg Срок - в понедельник, 11.00 по московскому времени. Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Имеется шаблон который был переделан из 1.9 под 1.10.1 в результате этого пострадала структура ( нужно поправить)
Отображение модулей не корректное, а точнее на главной странице всё норм, на внутренних страницах модули либо не отображаются вообще, а если и отображается, то всё сдвигает.
Во вложении ТЗ по расположению модулей ( после выполнения в квадратах вписать какая позиция к какому квадрату относится)
Также в некоторых местах нужно поправить отступы.
Делаете на своём хостинге, показываете что все позиции модулей работают корректно как на главной, так и на внутренних.
Оплата по факту выполнения.
Цену озвучивайте сразу.
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