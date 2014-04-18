Правка шаблона InstantCMS

Предложение только для тех кто хорошо знает InstantCMS. Для начала скидывайте примеры Ваших работ на InstantCMS.

Имеется шаблон который был переделан из 1.9 под 1.10.1 в результате этого пострадала структура ( нужно поправить)

Отображение модулей не корректное, а точнее на главной странице всё норм, на внутренних страницах модули либо не отображаются вообще, а если и отображается, то всё сдвигает.

Во вложении ТЗ по расположению модулей ( после выполнения в квадратах вписать какая позиция к какому квадрату относится)

Также в некоторых местах нужно поправить отступы.

Делаете на своём хостинге, показываете что все позиции модулей работают корректно как на главной, так и на внутренних.

Оплата по факту выполнения.

Цену озвучивайте сразу.