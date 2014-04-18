Перенести вёрстку магазина

Необходимо перенести часть вёрстки сайта-донора (4 страницы) на сайт WP с установленным WooCommerce (вёрстку нужно будет "натянуть" на WooCommerce). Могут случиться конфликты, поскольку сайт-акцептор уже имеет свою вёрстку.

Прежде чем опубликовать предложение, убедитесь, что вы уже делали что-то подобное один или более раз. Проект необходимо выполнить за 1-2 дня.

Исполнителю будет предоставлен dev-сервер с копией информации продакшн-сервера.

Линки на соответствующие страницы тут:

https://docs.google.com/document/d/1rKjE_5qbcmnhXQRv8BS_X_yrc0e6K56Fmax3lh_MY90/edit

Прошу указывать ваш срок и стоимость.