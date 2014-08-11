Сверстать форму подписки с psd макета

HTML-версткаЗавершен10 заявок159 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо сверстать форму подписки с psd макета (пример во вложении).

Код формы от smartresponder'a имеется. По сути, остается подогнать поля под форму, вставить кнопку, и настроить отображение текста в полях (1. шрифт 2. при нажатии на поле, текст, который стоит по умолчанию, стирается)

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Стоимость работы.

2. Время выполнения.

10 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с работой!
Норм заказчик рекомендую.
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