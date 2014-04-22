Вёрстка под WP

Необходимо сверстать простейшую страницу-заглушку. Работы на час-полтора, поэтому сделать нужно сразу, а не через неделю. ТЗ и все необходимые файлы во вложении. Не пишите мне в личку/скайп. Указывайте стоимость и я сам с вами свяжусь.