Верстка PSD->HTML

$50
HTML-версткаЗавершен18 заявок225 просмотров
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Требуется верстка одной странички

по требованиям:

1. поддержка мониторов от 1024 точек (можно без особой адаптивности)

2. все стили в отдельном файле / файлах

3. все js скрипты в других файлах

4. бутстрап - можно

5. блок "контента" можно будет поменять внутренними страницами так, чтобы футер и хедер не поломалось

по срокам желательно до вечера воскресенья.

по деньгам - до 2000рублей

HTML
10 лет назад
hanick
39 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
huntz7777
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Всё быстро, отлично и аккуратно. Рекомендую.
Отличный заказчик. Все как надо. Хорошо сработались. Знает что надо. И знает что нужно требовать от исполнителя. Все понравилось, буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо..
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