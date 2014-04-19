Доработка сайта-контактной формы

Нужна верстка для лендинга на основе разработанного дизайна. ТЗ уже готово. CMS с возможностью в дальнейшем ЛЕГКО ЛИЧНО редактировать контент сайта. Бюджет 1000-1500 руб. Если работа будет качественной, то и в дальнейшем будем работать с ...