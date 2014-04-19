Нужна красивая HTML-рассылка

В связи со сферой деятельности на мейл клиентам периодически приходится отправлять коммерческие предложения. Цель дизайна не сделать красивее, а в первую очередь повысить конверсию такого письма. Заявки желательно оставлять тем, кому приходилось делать лендинги.

После дизайна это естественно нужно привести в рабочее состояние.

Цены ваши.