Нужна красивая HTML-рассылка

Добрый день, есть таймер - http://codecanyon.net/item/luxcountdown/2151641 Нужно настроить Index.html так, чтобы отображался только один таймер с обратным отчетом в 8 часов 34 минуты, 45 секунд и при обновлении страницы таймер должен обнуляться, т.е. отчет должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи со сферой деятельности на мейл клиентам периодически приходится отправлять коммерческие предложения. Цель дизайна не сделать красивее, а в первую очередь повысить конверсию такого письма. Заявки желательно оставлять тем, кому приходилось делать лендинги.
После дизайна это естественно нужно привести в рабочее состояние.
Цены ваши.
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