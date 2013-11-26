Cayenne52

Андрей Cayenne52

 
30 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$80
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Demosfen85_del
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
$80
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта доставки лапши (интернет-магазин)
Андрей великолепный заказчик и при этом весьма не плохо разбирается в веб-дизайне, получился отличный интернет-магазин. Работа над этим проектом образец сотрудничества.
Сотрудничать понравилось. Дизайн стал результатом совместных творческих усилий.
Ответный отзыв
Sergey_Klochko
Сергей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта и установка на CMS Wordpress
Все прошло на высшем уровне. Моментальная оплата. Рекомендую! 5+
Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация html-письма
Андрей принимал активное участие в оптимизации письма, все время был на связи для уточнений. оплата была проведена в полном объеме сразу же
Задачи выполнены очень быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв