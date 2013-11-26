Через один из сайтов, по всей вероятности, была заражена вся директория. Хостинг - Timeweb. Необходимо удалить вредоносный код с размещаемых небольших сайтов (7 сайтов).
- $20Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требует доработки городской портал tnnov.ru Первоначально предлагаемые правки во вложении. По ходу работы могут возникнуть дополнительные задачи, с целью довести сайт до работоспособного и аккуратного состояния.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сверстанный дизайн для интернет-магазина. Нужно привязать его к WordPress с woocommerce и отладить всю работу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно сверстать 7 страниц интернет-магазина. Установить на Wordpress с WooCommerce.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно нарисовать отдельно рамку - точную копию указанной в примере. Под размер А4.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $80
Нужно создать дизайн сайта-интернет-магазина в короткий срок.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Есть прорисованная в .psd версия главной страницы и страниц топиков. Необходимо дорисовать остальные страницы сайта, под функционал движка livestreet.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $600
Помимо стандартных страниц событий: 1)Расписание сеансов в кино (агрегация с яндекса) 2)Авто-трансляция ВК (по шаблону) 3)Предусмотреть возможность подключения мобильного приложения Также, требуется дизайн сайта и страниц. Система управлени: wordpressСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Есть сайт интернет-журнала, который необходимо серьезно доработать. Нужны - верстка, функционал некоторых разделов. Необходим программист-верстальщик с хорошим дизайнерским вкусом, который может работать постоянно на связи.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо внести несколько изменений в уже готовый сайт, чтобы довести его до совершенства. Сайт без CMS, только контактная форма.HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно сверстать сайт на базе WordPress + добавить новые функциональные особенности к стандартным возможностям wordpress.Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно отредактировать html-письмо таким образом, чтобы оно корректно отображалось в почтовых сервисах и сервисах почтовых рассылок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно написать парсер на Python. Фрагменты из одного текстового файла перенести в другой файл, при определенных критериях. Срочно.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно: 1) написать API для сайта, чтобы можно было связать с приложением для iPhone 2) Добавить определение местоположение по ip 3) Залить на сервер и установить 15 раз на разные поддомены 4) Доработать косяки с версткойСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо внести несколько изменений в плагин WP Social Votes и настроить его корректную работу.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо разработать ПО для интерактивного экрана, в котором будет возможность просмотра и выбора видеороликов, отправки писем через контактную форму, подключения анимации. Также, необходимо разработать анимированных персонажей и присоединить их к windows kinect.Разработка игр5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужно встроить возможности одной wordpress-темы в другую. В результате должен получиться 1 сайт с расширенным функционалом. Также нужна визуальная доработка.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад