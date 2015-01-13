Нужно нарисовать лендинг из 6 блоков: 1. Шапка лендинга - крупное фото товара, заголовок, форма для заказа. 2. Описание товара - перечисление преимуществ 3. Видео-обзор 4. Витрина с несколькими вариантами товара 5. Как мы работаем - схема с иконками 6. Остались ...
Дизайн регионального интернет-журнала на LiveStreet CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть прорисованная в .psd версия главной страницы и страниц топиков.
Необходимо дорисовать остальные страницы сайта, под функционал движка livestreet.
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