Дизайн 5-ти страничного сайта

Я очень рад, что наша команда решила выбрать Марию исполнителем, сотрудничество с ней было успешным и полезным для проекта. В процессе и результатах её работы виден опыт и профессионализм. Мария предоставила ценные замечания по юзабилити и учла все наши пожелания к результатам работы. Если у вас более-менее серьезный проект - рекомендую вам смело начинать с Марией сотрудничество.