Нужна доработка макетов

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок191 просмотр
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Имеется готовый сайт.

В целях его развития необходимо доработать 2 шаблона:

- страницу вывода товара (добавились дополнительные фотографии, артикул, остаток товара, линейка)

- страницу раздела товаров, в котором будет добавлено описание, полный заголовок.

В качестве источника будет предоставлен урл на сайт. И примерно нужный шаблон. Т.е. стилистически дорабатывать не нужно, только технически добавить инфу в контент и затрагиваемые при обновлении блоки.

9 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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