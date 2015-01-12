Нужна доработка макетов

Необходимо разработать шаблон финансового сайта (форекс тематика) на ДЛЕ. Требования к сайту: Понятная концепция+вами разработаное лого в шапке (название и домен под сайт предоставим исполнителю) Простота юзабилити Чистый валидный код Соблюдение СЕО параметров (в стилях обязательно учитывать, теги H1,H2,H3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется готовый сайт.
В целях его развития необходимо доработать 2 шаблона:
- страницу вывода товара (добавились дополнительные фотографии, артикул, остаток товара, линейка)
- страницу раздела товаров, в котором будет добавлено описание, полный заголовок.
В качестве источника будет предоставлен урл на сайт. И примерно нужный шаблон. Т.е. стилистически дорабатывать не нужно, только технически добавить инфу в контент и затрагиваемые при обновлении блоки.
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