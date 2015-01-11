Дизайн лендинга

$10
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок216 просмотров
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Мало прокруток.

Нужен исключительно для теста аудитории, исходя из этого такая цена.

С меня оплата + хороший отзыв.

От исполнителя наличие скайпа обязательно.

Так же есть еще мелкие заказы на лендиги.

Пример:

http://платьехочу.рф/ - прокруток меньше.

Мокап предоставлю исполнителю.

Оплата 500 руб, на яд или киви.

Дизайн лендинга
9 лет назад
Prosergei
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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