Создание интернет магазина OpenCart

Имеется: - Дизайн базовых страниц Что нужно сделать: - сделать полный UI/design Основные требования: - понимать usability и иметь опыт создания супер User Friendly Interfaces - ну и естественно понимать чувство прекрасного и любить ...
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Интересует создание интернет магазина по продаже литых дисков на opencart
Создание дизайна и логотипа (шаблоны не предлагать)
Написание модуля по примерке дисков на автомобиль
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