Дизайн лендингов по готовой схеме

Для сайта l_i_g_o_v_m_e_b_e_l.ru надо сделать дизайн блоков в стиле сайта. На примере страницы /kuhni/: 1. Способы оплаты 2. Выгоды заказа мебели 3. Блок конверсии - Купить кухню на заказ 4. Этапы выполнения (на примере страницы /garderobnaya/) Блоки сейчас отделяются заголовками ...
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Ищем оперативного и талантливого дизайнера для сотрудничества на постоянной основе, желательно из Киева. Сейчас нужно отрисовать 3 лендинга по готовым ТЗ. Бюджет до 2000 гривен за 1 лендинг. Интересуют цены, портфолио и сроки.
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