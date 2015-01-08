Дизайн лендингов по готовой схеме

$100
Дизайн сайтовЗакрыт60 заявок378 просмотров
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Ищем оперативного и талантливого дизайнера для сотрудничества на постоянной основе, желательно из Киева. Сейчас нужно отрисовать 3 лендинга по готовым ТЗ. Бюджет до 2000 гривен за 1 лендинг. Интересуют цены, портфолио и сроки.

9 лет назад
Likhoman
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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