Дизайн wap сайта (аналог гугл плей)

$50
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки76 просмотров
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Здравствуйте. Нужно сделать дизайн мобильного wap сайта, там будут каталог игр и приложений. Аналог play.google.com или store.yandex.by (заходите с мобилы или в браузере выставить мобильный юзер агент). Можно сохранить структуру и дизайн показанных сайтов, изменю только логотип. На выходе я должен получить сверстанные штмл странички каталога программ типа https://play.google.com/store/search?q=ZombieBooth и страници описания программы https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tyffon.ZombieBooth2

Контент будет браться с http://androidone.ru/aplications/category/top-soft/5.html и http://androidone.ru/aplications/item/samaya-nujnaya-kniga.html т.е. можете тразу втроить эти данные.

9 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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