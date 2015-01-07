Нужно отрисовать 2 шапки - форум и блог

В прикрепленных файлах есть новый дизайн форума и блога. Для каждого из этих дизайнов нужно отрисовать красивую шапку сайта.

Шапка форума

Слева QR-код, правее надпись Бизнес-форум "Выгодное дело". (продумать шрифты, стиль, может сделать надпись графикой).

Правее - ротатор новостей. В функционале - там будут выводиться различные новости форума - продумать стиль этого ротатора, красиво органично вставить в шапку.

Шапка должна быть с фоном. Нравится такой фон, как на http://web.archive.org/web/20141202024019/http://mmgp.ru/

Шапка блога

Точно такая же, можно немножко изменить фон (можно и не менять), тот же ротатор новостей.

Надпись - Бизнес-блог "Выгодное дело".

Заявки без цены и сроков не рассматриваю.