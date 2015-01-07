Шаблон интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок199 просмотров
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Разработать дизайн интернет-магазина на joomla3 & virtuemart3 по продаже промышленной холодильной техники и комплектующих. В дизайн вписать существующий логотип. Максимальное количество разделов каталога - 12.

Пример магазина, который нравится http://morena.ru .

Наш старый сайт и магазин http://www.krios.ru, http://shop.krios.ru.

В итоге должно получится 2 шаблона для joomla3 & virtuemart3.

Корректно должен работать со всеми браузерами и на мобильных устройствах.

9 лет назад
Aimon53
Илья 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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