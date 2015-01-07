Шаблон интернет-магазина

Требуется простой дизайн сайта по утепление, примерно вот такого уровня. http://goo.gl/K6GMog Сcылку на лучшие ваши примерыработы указывайте в заявке. Сcылку на все портфолио оставлять не надо. Без примеров заявка не интересна. Бюджет примерно составляет 3тыс. рублей на 2 страницы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн интернет-магазина на joomla3 & virtuemart3 по продаже промышленной холодильной техники и комплектующих. В дизайн вписать существующий логотип. Максимальное количество разделов каталога - 12.
Пример магазина, который нравится http://morena.ru .
Наш старый сайт и магазин http://www.krios.ru, http://shop.krios.ru.
В итоге должно получится 2 шаблона для joomla3 & virtuemart3.
Корректно должен работать со всеми браузерами и на мобильных устройствах.
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