Придумать стиль сайта

Есть два сайта. Нужны редизайны. 1) www.tiamo.od.ua (prestashop ver.PrestaShop™ 1.5.4.1) 2) www.Medpunkt.in.ua (wordpress версия 3.5) По возможности ответьте кратко: (ЗА КРАТКОСТЬ РЕАЛЬНО БУДУ БЛАГОДАРЕН) 1) Цена разработки 2) сроки переделывания дизайна (хотя бы ориентировочно) 3) примеры шаблонов, которые вы могли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все доброго дня!
Необходим дизайн для туристической компании работающей в Таиланде. Уже готовый официальный логотип компании расположенный на сайте ordinary-tours.com
Требуется подобрать расцветку и стиль для нового сайта который будет хорошо сочетаться логотипом.
Оценивать победителя буду по 1 странице. Ее структуру можете посмотреть в прикрепленном файле.
На всякий случай при разработке дизайна имейте ввиду.
1. Дизайн двух панельный
2. В центральном блоке верхняя панель плавающая. Ссылки в плавающей панель будут проматывать страницу на нужную категорию. В панели будет до 15 ссылок.
3. Сайт будет на нескольких языках поэтому не забудьте про переключение языков в правом углу.
5. Дизайн адпаптивный
4. Список экскурсий имеет следующую структуру
Название категории
----Описание категории
----Экскурсия
--------Подтип экскурсии
--------Подтип экскурсии 2
--------Подтип экскурсии 3
----Экскурсия 2
--------Подтип экскурсии
--------Подтип экскурсии 2
--------Подтип экскурсии 3
Название категории 2
----Описание категории
----Экскурсия
--------Подтип экскурсии
--------Подтип экскурсии 2
--------Подтип экскурсии 3
----Экскурсия 2
--------Подтип экскурсии
--------Подтип экскурсии 2
--------Подтип экскурсии 3
В шаблоне я не нашел места куда поставить описание экскурсии, если вы поставите то это будет плюсом.
В дальнейшем победитель получит весь проект по отрисовке других страниц
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