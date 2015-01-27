Придумать стиль сайта

# 1 — $ 50

Все доброго дня!

Необходим дизайн для туристической компании работающей в Таиланде. Уже готовый официальный логотип компании расположенный на сайте ordinary-tours.com

Требуется подобрать расцветку и стиль для нового сайта который будет хорошо сочетаться логотипом.

Оценивать победителя буду по 1 странице. Ее структуру можете посмотреть в прикрепленном файле.

На всякий случай при разработке дизайна имейте ввиду.

1. Дизайн двух панельный

2. В центральном блоке верхняя панель плавающая. Ссылки в плавающей панель будут проматывать страницу на нужную категорию. В панели будет до 15 ссылок.

3. Сайт будет на нескольких языках поэтому не забудьте про переключение языков в правом углу.

5. Дизайн адпаптивный

4. Список экскурсий имеет следующую структуру

Название категории

----Описание категории

----Экскурсия

--------Подтип экскурсии

--------Подтип экскурсии 2

--------Подтип экскурсии 3

----Экскурсия 2

--------Подтип экскурсии

--------Подтип экскурсии 2

--------Подтип экскурсии 3

Название категории 2

----Описание категории

----Экскурсия

--------Подтип экскурсии

--------Подтип экскурсии 2

--------Подтип экскурсии 3

----Экскурсия 2

--------Подтип экскурсии

--------Подтип экскурсии 2

--------Подтип экскурсии 3

В шаблоне я не нашел места куда поставить описание экскурсии, если вы поставите то это будет плюсом.

В дальнейшем победитель получит весь проект по отрисовке других страниц