Разработать дизайн интернет-магазина по продаже шин

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки269 просмотров
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вот сайты которые нравятся

http://pokrishkino.by/

http://aset.by/

нужно разработать макет главной страницы в psd и 2 страницы второстепенные и сделать верстку их.

тематика магазина будет шины, аккумуляторы, масла

9 лет назад
Driple
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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