Разработать дизайн интернет-магазина по продаже шин

Доброго времени суток! Есть готовый дизайн лендинга. Исходники в PSD. Также приложил примеры готовых домов, исполнителю смогу скинуть ещё фото домов. Нужно внести следующие исправления. 1) Название компании - ФартСтрой, можно без лого. 2) Поменять картинку на главной. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вот сайты которые нравятся
нужно разработать макет главной страницы в psd и 2 страницы второстепенные и сделать верстку их.
тематика магазина будет шины, аккумуляторы, масла
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