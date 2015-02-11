Дизайн главной страницы сайта компании

Необходимо сделать дизайн, максимально близкий или аналогичный сайту: www.lemmax.ru, но на Opencart или Magento. Будет 2 категории - женские пуховики и женские куртки. Срок - до 20.01. Ждём Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех с праздниками.
Нужен дизайн сайта компании, все подробности в мини-брифе во вложении. Обязательным является дизайн Главной, остальные странички на ваше усмотрение.
Основные заявки принимаются до 17.01.2015
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