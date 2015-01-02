Шапка для сайта флэт стиль

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Задача-нарисовать шапку сайта в стиле 2Д flat design

Идея-преподаватель и рядом текст или шапка с вас(тематика курсовые,дипломные на заказ)

Так же в шапке разместить форму заказа в виде диплома и в нём вдавлены поля. Диплом красный,сочный,кожанная корка и он немного выпуклый.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
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