Шапка для сайта флэт стиль

Задача-нарисовать шапку сайта в стиле 2Д flat design

Идея-преподаватель и рядом текст или шапка с вас(тематика курсовые,дипломные на заказ)

Так же в шапке разместить форму заказа в виде диплома и в нём вдавлены поля. Диплом красный,сочный,кожанная корка и он немного выпуклый.