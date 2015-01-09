Уникализировать дизайн шапки ucoz

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок197 просмотров
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Всех с наступившим! Необходимо уникализировать шапку bibigon.ucoz.ru. желтельно несколько вариантов или переделать если не понравится. Пишите цены, сроки.

9 лет назад
3D
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
9 лет назад
$30
1 день
Виталий огромный респект! Оперативно, отличная обратная связь. Все что меня так давно беспокоило. Правки внеслись почти мгновенно, отличный дизайнер! Рекомендую, надеюсь на продолжение сотрудничества!
С такими как Рустам приятно работать. Человек ясно и доступно ставит свою задачу. Готов выслушать пожелания, если они аргументированы. На связи, никуда не пропадает, а если и отходит, то не надолго и предупреждает об этом. С оплатой проблем тоже не было, мгновенная оплата. Рекомендую!
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