Уникализировать дизайн шапки ucoz

С такими как Рустам приятно работать. Человек ясно и доступно ставит свою задачу. Готов выслушать пожелания, если они аргументированы. На связи, никуда не пропадает, а если и отходит, то не надолго и предупреждает об этом. С оплатой проблем тоже не было, мгновенная оплата. Рекомендую!