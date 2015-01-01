Собрать дизайн из готовых элементов

$50
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок237 просмотров
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Необходимо создать рисунок из готовых элементов

Мы даём набор графики в .EPS (вектор)

Исполнителю необходимо из готовой графики и элементов создать картинку с отображением "определённого" рабочего процесса и процесса трудоустройства.

Работа не сложная, 1 задание выполняется не больше чем за 1 час

Заказ объёмный.

Требования

Профессиональные знания Photoshop + Illustrator

Опыт работы от 7 лет

Ежедневный онлайн

Быстрое выполнение заказа

Наличие SKYPE - обязательно

Все детали после собеседования!

9 лет назад
BurgerPub
Евгений 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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