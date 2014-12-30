Нужен простой дизайн для интернет магазина

$50
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок316 просмотров
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Для интернет магазина экологически чистых товаров нужен дизай магазина.

1. Он должен одинаково смотреться на планшетах, телефонах и компьютерах.

2. Фон белый , цвет оттенок зеленого . Логотипа нет есть название ALL-Eco.ru магазин экологически чистых товаров.

3. Наверху должен быть слайдер

4. На главной буду расположены новинки и хиты продаж

5. Нужно несколько страниц главная, категория (под категория), карточка товара

9 лет назад
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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