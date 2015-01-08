Требуется дизайн главной страницы сайта православного календяря. Дизайн хотелось бы видеть в светло-голубых тонах. Прототип макета прикреплён к проекту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн формы печати договора купли-продажи автомобиля как здесь http://simpledoc.ru/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya/
Покажу дизайн сайта исполнителю.
Обязательно пишите свою цену работы.
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