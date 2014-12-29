Отредактировать шаблон интернет магазин UCOZ

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок264 просмотра
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Здравствуйте, нужно поправить шаблон интернет магазина ucoz, некорректно отображается слайдер. Еще добавить пару модулей и красиво оформить фильтр поиска товаров. Подробное задание в прикрепленном документе.

9 лет назад
krolik-world
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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