Лендинг страница (страница захвата)

Необходимо нарисовать дизайн для Новогоднего розыгрыша призов. Требования достаточно строгий дизайн. В файле есть приблизительно что хотим увидеть. Есть примеры того что нравится. Все может начинаться со стартовой страницы, которая в итоге при нажатии на ...