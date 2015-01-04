Дизайн сайта спецодежды

Вечер добрый. Требуется разработать техническое задание для дизайна и собственно потом реализовать это техническое задание. Что я подразумеваю под техническое задание - это предварительные схемы сайта с описанием блоков и их размещением. А так же полной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Требуется: создать дизайн сайта.
Тематика: продажа спецодежды.
Движок: предпочтительно для DLE или предлагайте свои варианты.
Вёрстка: нужна.
Размер страницы: резиновый
Платформы: ПК, планшет, смартфон.
Стоимость: предлагайте цены. Желательно адекватные. Студии не приветствуются.
Способы оплаты: платёжная карточка, Вебмани.
Порядок работы: ТЗ - предложение цены - одобрение - работа - демонстрация - правка - одобрение - скачивание - платёж.
Почему такой порядок работы: случалось так, что мы оплачивали работу и человек пропадал без отправления материалов. Других вариантов не будет. Кто не доверяет нам, то прошу искать другие предложения работ.
Примеры дизайна: покажем выбранным исполнителям.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $60
Здравствуйте! Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта (не лендинг), на котором будут продаваться медицинские справки. Цена за дизайн: 3000 рублей. Тематика сайта: Сайт по медицинским справкам. Название сайта: Медицинские справки слоган: С доставкой на дом и в офис меню: ...Завершен9 лет назад
- $50
Это мокап https://moqups.com/sleh/dtnbq5gy/ ...Закрыт9 лет назад
Есть макет на coral Одностраничный лендинг Его нужно Заверстать и добавить эффекты js Работа нужна оперативно Заранее спасибоЗавершен9 лет назад
Нужен lP для туризма под ключ с гарантией конверсии Конверсия минимум 5% с целевого трафика Одностраничный сайт нужен для продажи туристических услуг Исполнителей без портфолио не рассматриваю Надо 2 LP - лучшие ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать 2 страницы для будущего сайта. А потом сверстать 4)) (2 у меня уже готовые - нужно капельку внести коррективы). Жду Ваши цены и сроки!Завершен9 лет назад
Что нужно? Нужно создать psd-макет для изображения, которое выводится в виде preview к записи (иногда называют миниатюрой). Ширина изображения 800px, высота 350px (относительно высоты готов выслушать рекомендации и изменить параметр). Пример того, где подобная задача реализована: http://landing.ua/blog (можно посмотреть, ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую! Необходимо сделать дизайн нескольких страниц информационного сайта (информационный сайт представляет из себя нечто похожее на городской портал: новости, афиши и другие подобные разделы). Дизайн должен быть легким, минималистичным. Детально расскажу заинтересовавшим исполнителям. Спасибо!Завершен9 лет назад