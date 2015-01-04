Дизайн сайта спецодежды

Всем привет!

Требуется: создать дизайн сайта.

Тематика: продажа спецодежды.

Движок: предпочтительно для DLE или предлагайте свои варианты.

Вёрстка: нужна.

Размер страницы: резиновый

Платформы: ПК, планшет, смартфон.

Стоимость: предлагайте цены. Желательно адекватные. Студии не приветствуются.

Способы оплаты: платёжная карточка, Вебмани.

Порядок работы: ТЗ - предложение цены - одобрение - работа - демонстрация - правка - одобрение - скачивание - платёж.

Почему такой порядок работы: случалось так, что мы оплачивали работу и человек пропадал без отправления материалов. Других вариантов не будет. Кто не доверяет нам, то прошу искать другие предложения работ.

Примеры дизайна: покажем выбранным исполнителям.