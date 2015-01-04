Дизайн сайта спецодежды

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок372 просмотра
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Всем привет!

Требуется: создать дизайн сайта.

Тематика: продажа спецодежды.

Движок: предпочтительно для DLE или предлагайте свои варианты.

Вёрстка: нужна.

Размер страницы: резиновый

Платформы: ПК, планшет, смартфон.

Стоимость: предлагайте цены. Желательно адекватные. Студии не приветствуются.

Способы оплаты: платёжная карточка, Вебмани.

Порядок работы: ТЗ - предложение цены - одобрение - работа - демонстрация - правка - одобрение - скачивание - платёж.

Почему такой порядок работы: случалось так, что мы оплачивали работу и человек пропадал без отправления материалов. Других вариантов не будет. Кто не доверяет нам, то прошу искать другие предложения работ.

Примеры дизайна: покажем выбранным исполнителям.

Дизайн сайта
9 лет назад
armando86
Арман 
37 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$200
5 дней
Работа сделана быстро, качественно и в срок. Идею уловил с первого раза. Все требования выполнены. Всегда на связи и моментально отвечает. Ответственный исполнитель, всем рекомендую!
Отличный заказчик. Работать с ним легко и просто. Ставит адекватные задачи за приемлемую цену. Оплату производит в срок. Доволен сотрудничеством! Буду рад работать с ним и дальше!
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