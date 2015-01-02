Дизайн сайта (не лендинг) по медицинским справкам

$60
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка310 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта (не лендинг), на котором будут продаваться медицинские справки.

Цена за дизайн: 3000 рублей.

Тематика сайта: Сайт по медицинским справкам.

Название сайта: Медицинские справки

слоган: С доставкой на дом и в офис

меню: горизонтальное и вертикальное

горизонтальное меню: "Главная, Информация, Цены, Доставка, Все регионы, Контакты"

вертикальное меню: список справок (пример - zaspravkoi.ru),

Цвет фона сайта: белый.

Что будет на главной странице: "Текст, фото, счетчики статистики, онлайн месенгер (живосайт, livetex), кнопка «заказать звонок», кнопка «оформить заказ»

Дизайн сайта
9 лет назад
Drozdetskij
Валерий 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ChilliWilli
Ильдар 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$40
3 дня
Дизайн сайта выполнен не просто отлично, а ещё и намного лучше чем мне делали другие дизайнеры на weblancer.net. Без сомнения заказываю ещё один дизайн сайта у Ильдара. Всем рекомендую, толковый дизайнер, держит сроки и грамотный подход к делу.
Отличный заказчик! Рекомендую, четко поставил задачу, своевременно оплатил с предоплатой
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