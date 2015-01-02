ChilliWilli

Ильдар ChilliWilli

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн сайтов, Landing Page, групп в ВКонтакте. Продвижение сайтов SEO и Контекстная реклама

МОИ УСЛУГИ:

  • дизайн сайтов
  • дизайн landing pages
  • разработка логотипа

МОИ ПЛЮСЫ:

Красиво; Недорого; Качественно; Быстро

Возможна работа в сжатые сроки

СТОИМОСТЬ УСЛУГ :

Зависит от сложности поставленной задачи и сроков, 

ГАРАНТИИ:

  • Качественная работа
  • Сдача точно в срок
  • Поддержание обратной связи даже после сдачи работы
  • Все исходники и сопутствующие материалы отдаются после завершения работы
  • Исправление и внесение правок макета до последнего
УСЛОВИЯ:

  • Сроки на разработку дизайна от 1 до 3 дней
  • Обязательная предоплата по Webmoney  30%
  • Поддержание связи
Работая над проектом, я полностью погружаюсь в него и прилагаю максимум усилий. Учитываю пожелания заказчика и разрабатываю дизайн, способствующий

продвижению.

                  Уважаемые заказчики, чем четче Вы поставите задачу, тем ближе к желаемому будет результат.

Отзывы заказчиков

Drozdetskij
Валерий 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Дизайн главное страницы сайта (не лендинг)
Рекомендую
Очень подробное ТЗ, приятное деловое общение и взаимопонимание с полуслова. Валерий не подведет, всем советую!
Ответный отзыв
Drozdetskij
Валерий 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта (не лендинг) по медицинским справкам
Дизайн сайта выполнен не просто отлично, а ещё и намного лучше чем мне делали другие дизайнеры на weblancer.net. Без сомнения заказываю ещё один дизайн сайта у Ильдара. Всем рекомендую, толковый дизайнер, держит сроки и грамотный подход к делу.
Отличный заказчик! Рекомендую, четко поставил задачу, своевременно оплатил с предоплатой
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга