Дизайн сайтов, Landing Page, групп в ВКонтакте. Продвижение сайтов SEO и Контекстная реклама

МОИ УСЛУГИ:

дизайн сайтов

дизайн landing pages

разработка логотипа

МОИ ПЛЮСЫ:

Красиво; Недорого; Качественно; Быстро

Возможна работа в сжатые сроки

СТОИМОСТЬ УСЛУГ :

Зависит от сложности поставленной задачи и сроков,

ГАРАНТИИ:

Качественная работа

Сдача точно в срок

Поддержание обратной связи даже после сдачи работы

Все исходники и сопутствующие материалы отдаются после завершения работы

Исправление и внесение правок макета до последнего

Сроки на разработку дизайна от 1 до 3 дней

Обязательная предоплата по Webmoney 30%

Поддержание связи

Работая над проектом, я полностью погружаюсь в него и прилагаю максимум усилий. Учитываю пожелания заказчика и разрабатываю дизайн, способствующий

продвижению.

Уважаемые заказчики, чем четче Вы поставите задачу, тем ближе к желаемому будет результат.