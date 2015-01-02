Дизайн сайтов, Landing Page, групп в ВКонтакте. Продвижение сайтов SEO и Контекстная реклама
МОИ УСЛУГИ:
- дизайн сайтов
- дизайн landing pages
- разработка логотипа
МОИ ПЛЮСЫ:
Красиво; Недорого; Качественно; Быстро
Возможна работа в сжатые сроки
СТОИМОСТЬ УСЛУГ :
Зависит от сложности поставленной задачи и сроков,
ГАРАНТИИ:
- Качественная работа
- Сдача точно в срок
- Поддержание обратной связи даже после сдачи работы
- Все исходники и сопутствующие материалы отдаются после завершения работы
- Исправление и внесение правок макета до последнего
- Сроки на разработку дизайна от 1 до 3 дней
- Обязательная предоплата по Webmoney 30%
- Поддержание связи
продвижению.
Уважаемые заказчики, чем четче Вы поставите задачу, тем ближе к желаемому будет результат.
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Очень подробное ТЗ, приятное деловое общение и взаимопонимание с полуслова. Валерий не подведет, всем советую!
$40
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта выполнен не просто отлично, а ещё и намного лучше чем мне делали другие дизайнеры на weblancer.net. Без сомнения заказываю ещё один дизайн сайта у Ильдара. Всем рекомендую, толковый дизайнер, держит сроки и грамотный подход к делу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую, четко поставил задачу, своевременно оплатил с предоплатой
Дизайн сайтов
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга