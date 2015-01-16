Дизайн главное страницы сайта (не лендинг)

Нужен несложный дизайн для благотворительной организации города. Основные профили: - помощь матерям и женщинам (мед. услуги/матери-одиночки) - помощь детским заведениям (больницы/поликлиники/садики) - социальная помощь детям (детские площадки/благоустройство) Выставить сумму как минимум затруднительно, т.к. из задания понятно, что своих средств у ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Ильдар!
Стоимость дизайна 2000 руб.
Нужен дизайн, который будет полностью отличаться от ранее сделанного. ТЗ на разработку дизайна главной страницы сайта в приложение. Обратите внимание как сделаны счётчки, кнопка живосайт, ссылки на группы - rosmedspravka.jpg
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть страница - http://intour-travel.ru/38-for-single-articles/72-creative-solutions По примеру данной страницы нужно сделать две схожих, с чуть другими услугами. Но в этом же стиле, соответственно. Макет существующей страницы в .psd предоставлю. Текстовку страниц тоже. Заявки без цены и сроков - ...Завершен9 лет назад
Всех с наступившим! Необходимо уникализировать шапку bibigon.ucoz.ru. желтельно несколько вариантов или переделать если не понравится. Пишите цены, сроки.Завершен9 лет назад
- $20
Требуется изменить внешний вид шаблона, под нужды сайта, или предложить свой вариант дизайна. PsD есть шаблона, в который требуется внести правки. Также следует максимально снизить вес шаблона, чтобы увеличить скорость загрузки сайта.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Всех с началом 2015-го года. Требуется дизайн страницы по продаже футболки (один товар). Футболки на странице будут разные, но все одинаковой тематики - герои аниме "Наруто". Основа задания дизайна в прикрепленном rtf-документе.Завершен9 лет назад
- $150
Нужен дизайн для сайта. Всего 2 страницы, светлые тона, стиль - мифология: Главная: Большая картинка+лого Вторичная: Коробка в которой будет все содержимое, над коробкой будет лого+маленький рисунок тематический(нужно будет сделать 2 вариации этого рисунка) Так-же css под данный ...Завершен9 лет назад
- $3
Добавить номера телефона в шапку сайта в виде текста справа вверху.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Добработка дизайна и функционала сайта на Drupal . Подробное ТЗ в файле. Оплата 20 EUR. Оплата через платежную систему Paypal. Срок 1-2 дня. Оплата после выполнения всех работ. Спасибо за ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо создать рисунок из готовых элементов Мы даём набор графики в .EPS (вектор) Исполнителю необходимо из готовой графики и элементов создать картинку с отображением "определённого" рабочего процесса и процесса трудоустройства. Работа не сложная, 1 задание выполняется не больше ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад