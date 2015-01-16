Дизайн главное страницы сайта (не лендинг)

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка131 просмотр
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Здравствуйте, Ильдар!

Стоимость дизайна 2000 руб.

Нужен дизайн, который будет полностью отличаться от ранее сделанного. ТЗ на разработку дизайна главной страницы сайта в приложение. Обратите внимание как сделаны счётчки, кнопка живосайт, ссылки на группы - rosmedspravka.jpg

9 лет назад
Drozdetskij
Валерий 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ChilliWilli
Ильдар 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$35
2 дня
Рекомендую
Очень подробное ТЗ, приятное деловое общение и взаимопонимание с полуслова. Валерий не подведет, всем советую!
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