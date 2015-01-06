Дизайн страницы продажи футболки

Нужен дизайн для сайта. Всего 2 страницы, светлые тона, стиль - мифология: Главная: Большая картинка+лого Вторичная: Коробка в которой будет все содержимое, над коробкой будет лого+маленький рисунок тематический(нужно будет сделать 2 вариации этого рисунка) Так-же css под данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех с началом 2015-го года.
Требуется дизайн страницы по продаже футболки (один товар). Футболки на странице будут разные, но все одинаковой тематики - герои аниме "Наруто".
Основа задания дизайна в прикрепленном rtf-документе.
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