OnlineLabel

Владислав OnlineLabel

 
27 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
Designer for business

http://www.be.net/be_l

[email protected]

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безопасных платежей
Отзывы заказчиков
YANNN
Ян Че 
38 летСША
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$125
8 баллов
7 лет назад
Доработать сайт на wordpress
Работа над проектом была закончена в срок. Владислав без проблем делал необходимые изменения.
Сотрудничество прошло хорошо.Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Argamak
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
6 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта на Друпал
Всё было сделано нормально, но сроки были нарушены.
Сотрудничество прошло нормально.
Ответный отзыв
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужно сделать небольшой редизайн сайта
Был быстро сделан макет, получился отличный дизайн, то, что я и хотел. Рекомендую!
Всегда на связи, отлично поставлена задача, оплата без задержек.Очень доволен сотрудничеством с Алексеем.
Ответный отзыв
antoncrimea
Антон 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для сервиса
Все сделал в срок. Работой доволен. Все правки были учтены и оперативно подкорректированы. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё прошло отлично.Хорошая постановка задачи, было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
dimon3d1
Дмитрий 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Сделать шаблон сайта
Заказ выполнен отлично и в срок, советую сотрудничество
Хорошо поставленная задача, оплата без каких-либо задержек.Рекомендую!
Ответный отзыв