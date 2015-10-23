Владислав OnlineLabelOnlineLabel
27 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
Designer for business
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$125
8 баллов
7 лет назад
Работа над проектом была закончена в срок. Владислав без проблем делал необходимые изменения.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло хорошо.Рекомендую к сотрудничеству!
$100
6 баллов
8 лет назад
Всё было сделано нормально, но сроки были нарушены.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло нормально.
$50
10 баллов
8 лет назад
Был быстро сделан макет, получился отличный дизайн, то, что я и хотел. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всегда на связи, отлично поставлена задача, оплата без задержек.Очень доволен сотрудничеством с Алексеем.
$40
10 баллов
8 лет назад
Все сделал в срок. Работой доволен. Все правки были учтены и оперативно подкорректированы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Всё прошло отлично.Хорошая постановка задачи, было приятно сотрудничать.
$60
10 баллов
8 лет назад
Заказ выполнен отлично и в срок, советую сотрудничество
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, оплата без каких-либо задержек.Рекомендую!