Нужно сделать небольшой редизайн сайта

Нужно нарисовать дизайн письма. Оплата 200р + отличный положительный отзыв! Ссылка на наброски структуры – https://moqups.com/[email protected]/ZVzMNOgR/p:aa99b5c62 (3я страница!!! Другие две уже сделаны)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот есть сайт - http://intermonte.org/
Нужно иначе оформить часть страницы, которая начинается с заголовка "О компании ИнтерМонте" и все ниже. Плюс подвал.
Сейчас это - переделанный шаблон, вот нужно переделать. Нужно переделать только это, боковое меню (сайдбар) и верхнее меню не трогаем вообще.
Информация,что сейчас есть на главной странице - остается. Если есть предложения, что можно добавить или удалить - все обсуждается.
Если вам интересна эта задача - кратко опишите в вашем предложении, что вы собираетесь сделать. Потому, что иначе я не смогу выбрать исполнителя, ибо все будут писать, что они хорошие дизайнеры и все.
На выходе от вас мне нужен будет макет, который мой верстальщик сверстает в дизайн.
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