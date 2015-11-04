Нужно сделать небольшой редизайн сайта

Вот есть сайт - http://intermonte.org/

Нужно иначе оформить часть страницы, которая начинается с заголовка "О компании ИнтерМонте" и все ниже. Плюс подвал.

Сейчас это - переделанный шаблон, вот нужно переделать. Нужно переделать только это, боковое меню (сайдбар) и верхнее меню не трогаем вообще.

Информация,что сейчас есть на главной странице - остается. Если есть предложения, что можно добавить или удалить - все обсуждается.

Если вам интересна эта задача - кратко опишите в вашем предложении, что вы собираетесь сделать. Потому, что иначе я не смогу выбрать исполнителя, ибо все будут писать, что они хорошие дизайнеры и все.

На выходе от вас мне нужен будет макет, который мой верстальщик сверстает в дизайн.