Дизайн сайта благотворительного общества

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок229 просмотров
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Нужен несложный дизайн для благотворительной организации города.

Основные профили:

- помощь матерям и женщинам (мед. услуги/матери-одиночки)

- помощь детским заведениям (больницы/поликлиники/садики)

- социальная помощь детям (детские площадки/благоустройство)

Выставить сумму как минимум затруднительно, т.к. из задания понятно, что своих средств у общества просто нет, поэтому особенно приветствуется бескорыстная помощь на каких-то определенных условиях.

Дизайн сайта
9 лет назад
zuart
Артем 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olsemcorp
Олег 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$5
4 дня
Отзыв недоступен.
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