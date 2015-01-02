Изменить внешний вид шаблона

$20
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок221 просмотр
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Требуется изменить внешний вид шаблона, под нужды сайта, или предложить свой вариант дизайна.

PsD есть шаблона, в который требуется внести правки.

Также следует максимально снизить вес шаблона, чтобы увеличить скорость загрузки сайта.

9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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