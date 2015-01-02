Изменить внешний вид шаблона

Нужен дизайн для сайта. Всего 2 страницы, светлые тона, стиль - мифология: Главная: Большая картинка+лого Вторичная: Коробка в которой будет все содержимое, над коробкой будет лого+маленький рисунок тематический(нужно будет сделать 2 вариации этого рисунка) Так-же css под данный ...